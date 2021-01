Un jeune talent de Bruges NXT dans le collimateur de deux clubs italiens

Au Club NXT, la saison en D1B a déjà été une épreuve difficile pour les jeunes. Thibo Baeten est un joueur qui défend généralement sa position et trouve régulièrement le chemin du but. Ses réalisations ont même suscité un intérêt à l'étranger.

Baeten est un attaquant de 18 ans qui fait partie des jeunes du FC Bruges depuis 2017, après être venu de La Gantoise. Il est d'abord passé par les U18 des Blauw en Zwart et a pu faire ses preuves cette saison en D1B.

Intérêt de deux équipes

Lors de la campagne de Ligue des champions de l'équipe première, Baeten s'est même assis sur le banc lors du match contre le Zenit. Selon Calciomercato, deux grandes équipes italiennes sont intéressées par le recrutement de Baeten. On ne sait pas quels clubs sont impliqués.

Il faut attendre de voir s'il y aura plus d'intérêt pour lui et s'il continuera ou non son développement au FC Bruges.