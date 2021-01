Aleksandar Boljevic sur les tablettes d'un club de D2 anglaise

Le milieu de terrain n'a plus d'avenir à Sclessin et va devoir se trouver un nouveau club dans les prochains mois.

Ce n'est plus un secret : le Standard va devoir dégraisser et plusieurs joueurs dans le noyau sont annoncés sur le départ. Après le départ de Montanier et l'arrivée de Leye, la restructuration au sein de l'effectif continue.

Selon les informations de Sudpresse, c'est Aleksandar Boljevic qui pourrait bientôt faire ses valises. En effet, le milieu de terrain monténégrin serait dans le collimateur de Sheffield Wednesday, équipe de D2 anglaise.

Plus tôt dans la semaine, c'est Felipe Avenatti et Obbi Oulare qui avaient fait parler d'eux après avoir été versés dans le noyau des U21.