La dernière chance de Hans Vanaken

Le dernier recours brugeois sera examiné ce mardi.

Exclu contre Eupen lors du dernier match de l'année civile, Hans Vanaken a écopé de quatre rencontres de suspension: deux pour l'exclusion et deux autres pour propos déplacés. C'était la sanction proposée par le Parquet et elle a été confirmée le lendemain par le Comité Disciplinaire.

Mais le Club de Bruges a encore un dernier espoir de réduire la sanction imposée à son double Soulier d'Or. Bruges a en effet fait appel de la décision et c'est ce mardi que le Comité Disciplinaire de la fédération se prononcera. Si la sanction est confirmée, Hans Vanaken manquera les déplacement à Saint-Trond et au Beerschot, et les réceptions d'Ostende et de Genk.