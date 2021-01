D1A : Eupen a pris l'eau contre Genk, Onuachu a vu triple

Ce mercredi soir, Eupen affrontait le Racing Genk au Kehrweg en match d'alignement.

Benat San José avait le sourire en conférence de presse, Eupen ne compte plus de cas positifs au Covid-19 et le technicien espagnol pouvait compter sur l'ensemble de ses joueurs, à part Koné blessé, pour la réception de Genk ce mercredi.

Alors que les Pandas avaient pourtant bien débuté la rencontre avec d'ailleurs une belle frappe de Musona déviée in extremis par Uronen (4e), c'est Genk qui ouvrira la marque via Ito, très bien servi et bien lancé dans la profondeur par Toma (9e), 0-1.

Toutefois, Eupen réagira rapidement et égalisera grâce à un joli tir croisé de Peeters (14e), 1-1.

Les débats s'équilibreront entre les deux équipes par la suite même si les locaux se montreront un poil plus dangereux dans les seize derniers mètres. Mais c'est qui Genk qui finalement reprendra les commandes de la rencontre juste avant la pause grâce à un but d'Onuachu (42e), 1-2.

En début de seconde période, Théo Defourny manquera sa sortie face à Onuachu et fauchera le Nigérian. Monsieur Van Driessche indiquera alors le point de penalty. Le Nigérian se fera justice lui-même et permettra aux siens d'aggraver la mise (48e), 1-3. Peu avant l'heure de jeu, les Limbourgeois obtiendront un deuxième coup de réparation après une faute d'Amat sur Bongonda dans la surface. Ce dernier aura envie de tirer le penalty et se chamaillera même avec Onuachu, le tireur désigné du Racing. C'est finalement le meilleur buteur de D1A qui fera de nouveau trembler les filets donnant ainsi au score des allures de punition (60e), 1-4.

Les Pandas tenteront de réduire l'écart mais n'y parviendront pas. À noter que Genk aurait pu alourdir la note au Kehrweg mais Dessers et Ito ne cadreront par leur frappe. Les Limbourgeois s'imposeront finalement 1-4.

Eupen vient d'enregistrer sa troisième défaite de suite et reste cantonné à la 15ème place avec 20 points au compteur, Genk conforte sa 2ème place avec 38 unités.