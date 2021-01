Didier Lamkel Zé menacé par les ultras anversois ? La police est attentive

Didier Lamkel Zé a présenté ses excuses à l'Antwerp et aux supporters, mais ça pourrait bien ne pas suffire à calmer le jeu.

Après être arrivé au Bosuil maillot d'Anderlecht sur le dos et pire, menacé de faire de même avec un maillot du Beerschot le lendemain, Didier Lamkel Zé a fait ses excuses via les réseaux officiels de l'Antwerp. Mais les actes de l'ailier camerounais risquent de ne pas passer si facilement auprès des supporters anversois : la police aurait déjà repéré des menaces à l'encontre du joueur, rapporte le Nieuwsblad, et surveillerait donc Didier Lamkel Zé de près.

Het Laatste Nieuws nous informe également que plusieurs policiers se sont rendus au domicile de Lamkel Zé pour le tenir informé de la situation. "Je ne peux pas entrer dans les détails de cette affaire, mais nous sommes conscients des risques et assurons un suivi actif", affirme Willem Migom, porte-parole de la police anversoise. "Nous ne sommes pas des gardes du corps mais nous gardons un oeil sur la situation, comme sur tout ce qui concerne les noyaux durs des clubs d'Anvers en général".