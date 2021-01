Eupen s'éloigne des portes de l'enfer

Les Pandas ne sont pas passés loin du purgatoire en étant menés sur la pelouse du Cercle de Bruges, mais un hommes est venu du banc, comme un Diable hors de sa boîte.

Le Cercle de Bruges et Eupen sont des équipes malades, cela se voit sur le terrain, et cela se voit aussi au classement. Les Brugeois on perdu 5 matches de suite, alors qu'Eupen reste sur un bilan de un point sur quinze.

On ne va pas se mentir, la rencontre n'est pas très emballante. Les occasions se font rares car on sent que personne ne veut prendre de risque. Pourtant, les Pandas se montrent dangereux et tentent d'imposer leur jeu, mais on le sait le dernier geste est toujours compliqué.

En deuxième période, tout va prendre une autre tournure. Hoggas ouvre le score, enfin c'est ce qu'il pensait puisque le but du Français est annulé pour une position de hors-jeu de Musaba. Mais 2 minutes plus tard, Defourny sort et relance ... dans les pieds de Hoggas qui ouvre le score d'un superbe lob des 40 mètres (1-0).

Eupen est alors dans les problèmes et Benat San José décide de faire rentrer Prevljack. L'attaquant ne tarde pas à se faire remarquer, d'abord avec un lob sauvé sur la ligne, puis par un but d'attaquant qui remet les deux équipes sur le même pied (1-1).

C'est même mieux puisque le Bosnien va à nouveau se payer Thomas Didillon sur une superbe frappe enroulée (1-2). Superbe retournement de situation pour les Germanophones qui respirent sur le terrain et au classement. Avec 23 points et 5 points d'avance sur le Cercle, tout va mieux pour Eupen.