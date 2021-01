Guillaume Gillet: "Incapable de dire si le ballon a franchi la ligne"

Guillaume Gillet a-t-il réussi le sauvetage du week-end? Même lui ne le sait pas.

C'est la phase arrêtée qui a fait basculer le match entre Ostende et Charleroi, samedi soir, sur la pelouse de la Diaz Arena. Alors que les Zèbres étaient bien remontés sur le terrain et venaient d'inscrire deux buts, invalidés pour hors-jeu, c'est le KVO qui a pris les commandes de la rencontre à l'heure de jeu.

Sur un coup de coin, dévié en première zone par Jack Hendry et repoussé d'un geste acrobatique par Guillaume Gillet. Derrière la ligne selon le corps arbitral. Sans images le long de la ligne de but et sans Goal Line Technology, difficile de se prononcer.

"Le ballon ne peut pas arriver là"

Mais, si les Zèbres ont protesté, Guillaume Gillet, lui, n'a pas réagi. "Parce que j'étais incapable de dire si le ballon avait entièrement franchi la ligne", explique-t-il. "Sans la Goal Line Technology, on ne peut pas revenir dessus de toute façon", ajoute-t-il.

L'ancien Diable Rouge regrette d'ailleurs surtout que ce soit une phase arrêtée, "une de plus", qui ait fait basculer la rencontre dans le camp ostendais. "Comme le disait le coach, le ballon ne doit jamais arriver jusque-là. On est deuxième sur le ballon et ça a fait mouche. Il faut en tirer les leçons", conclut Guillaume Gillet.