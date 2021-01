Officiel: Sylvain Armand prend les rênes à Lille

L4ancien défenseur du PSG retrouve à Lille un homme qu'il a bien connu au Stade de Rennes.

Sylvain Armand intègre l'organigramme de Lille. Ce jeudi, l'homme de 40 ans a été nommé coordinateur sportif du club nordiste, troisième de Ligue 1.

L'ancien défenseur avait occupé cette même fonction au Stade Rennais, entre janvier 2018 et janvier 2020, et a accepté de travailler à nouveau avec Olivier Létang, intronisé nouveau président du LOSC suite au départ de Gérard Lopez.

Il "sera notamment chargé d'organiser le quotidien du secteur sportif de l'équipe professionnelle en concertation avec le staff technique et la direction du club, d'assurer un cadre professionnel permettant les conditions de bien-vivre et de performance du groupe professionnel, et de faciliter l'intermédiation entre les différents services au sein du LOSC, notamment la détection et le recrutement." "C'est avec beaucoup de fierté et d'ambition, mais aussi beaucoup d'humilité, que je rejoins aujourd'hui le LOSC. Je tiens à remercier le président Olivier Létang et Christophe Galtier pour la confiance qu'ils m'accordent et dire toute ma détermination à mettre mon expérience et mon savoir-faire au service de cette belle et grande institution du football français", a-t-il réagi sur le site internet des Dogues.