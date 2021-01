Quatre cas de Covid-19 au KV Ostende !

Le KV Ostende compte trois nouveaux tests positifs au coronavirus. François Marquet, positif le week-end dernier, n'est pas encore négatif.

Quatre joueurs sont positifs au coronavirus cette semaine au KV Ostende, rapporte le Nieuwsblad : en plus de François Marquet, déjà positif le week-end passé, Arthur Théate, Brecht Capon et Guillaume Hubert ont été testés positifs et manqueront donc la rencontre de ce week-end face au KV Courtrai.