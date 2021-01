Le Club de Bruges a réalisé une belle opération en attirant Bas Dost, qui s'est immédiatement mis en évidence dès son premier match.

Il a fallu 13 minutes de jeu à Bas Dost pour inscrire son premier but en Blauw & Zwart. Le Néerlandais a immédiatement fait parler la poudre et confirmé qu'il avait encore faim de football.

Le Néerlandais Dennis van Wijk est lui enthousiaste avec l'arrivée du grand Bas à Bruges et pense qu'il aidera grandement le Club : "Le Club cherchait depuis longtemps un joueur comme lui. Et s'il parviennent à faire sortir le vrai Dost, l'infatigable, alors ils auront pris une excellente décision en n'optant pas pour un attaquant plus jeune", a confié l'ancien entraineur de Roulers ou encore du Cercle, au Krant van West-Vlaanderen.

"Ils ont trouvé le chaînon manquant qui devrait aider le Club en coupe d'Europe, après Okereke qui a été transféré pour une grosse somme, Diagne, Krmencik qui n'a pas réussi, alors que Badji a encore pas mal à apprendre", a déclaré le Néerlandais.

Van Wijk pense que les coéquipiers de Dost profiteront également de sa présence : "Dost permettra aussi à des garçons comme De Ketelaere ou encore Diatta de mieux performer, par son style de jeu mais aussi ses expériences à l'étranger et avec l'équipe nationale", poursuit le'entraineur de 58 ans.

"Ses 45 minutes au Stayen ont bien montré ce qu'il est capable d'apporter, avec son but, son pressing et ses nombreuses consignes à ses équipiers. Il va encore beaucoup marquer, j'en suis convaincu. Avec Bas Dost, Bruges sera 25 % plus fort", conclut van Wijk.