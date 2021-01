Bruges intéressé par un ailier norvégien de Ferencvaros ?

Le Club de Bruges serait intéressé par les services d'un ailier norvégien évoluant en Hongrie.

Tokmac Nguen (27 ans) est un ailier norvégien, né au Kenya et arrivé très jeune en Norvège avec ses parents. Formé au club de Stromsgodset, Nguen sera prêté plusieurs saisons avant d'y percer, puis de quitter la Norvège pour la Hongrie et le club de Ferencvaros en 2019. Depuis, il a explosé avec des statistiques très intéressantes (55 matchs, 19 buts). Il a notamment réalisé de bons matchs en Ligue des Champions, face à la Juventus et Barcelone.

D'après les informations du média Nettavisen, Nguen intéresserait désormais le Club de Bruges. Sous contrat jusqu'en 2022, l'ailier coûterait cependant assez cher et le Ferencvaros ne souhaiterait pas s'en séparer ; reste à voir si les Blauw & Zwart seraient prêts à faire une folie pour un joueur déjà âgé de 27 ans et n'ayant, notamment, jamais joué en équipe nationale norvégienne ...