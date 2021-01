Théo Bongonda peste : "On est des humains, c'est honteux de nous faire jouer sur un tel terrain"

Battus sur un terrain très enneigé, les joueurs de Genk n'étaient pas ravis. Théo Bongonda, notamment, a fait savoir sa pensée en après-match.

L'ailier de Genk, fraîchement classé 6e du Soulier d'Or, s'est procuré l'une des rares occasions du Racing Genk en première période, d'une frappe frôlant la barre de Koffi. Mais Théo Bongonda a globalement vécu un match difficile, ses qualités peinant à s'exprimer sur un tel terrain. "Oui, je suis frustré, c'est une honte de nous faire jouer sur un terrain pareil. En D1, ce n'est pas sérieux", pestait-il après le match au micro d'Eleven Sports.

"Nous sommes des êtres humains avant d'être des footballeurs, on ne peut pas nous faire jouer sur un terrain dans de telles conditions. C'est un manque de respect", continue Bongonda. "Les clubs professionnels ont les moyens d'entretenir un terrain correctement. Et si c'est impossible, on reporte le match, c'est tout. On ne force pas les joueurs à monter sur un terrain pareil".