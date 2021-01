Hernan Losada remplacé par le coach le plus jeune de D1A ?

Hernan Losada quitte le Beerschot pour DC United, laissant le club sans coach. Les Rats pourraient le remplacer par un entraîneur encore plus jeune que l'Argentin.

Cet entraîneur ne serait autre que ... son adjoint actuel : Will Still (28 ans), le T2 d'Hernan Losada au Beerschot, serait d'après les informations de Het Laatste Nieuws l'option n°1 du club pour remplacer l'Argentin jusqu'au terme de la saison, au moins.

Bon marché, déjà intégré et connaissant le groupe par coeur, Will Still n'en serait pas à sa première expérience comme entraîneur principal puisqu'en 2017, il était devenu l'entraîneur le plus jeune de l'histoire du football professionnel belge en dirigeant le Lierse en D1B, solution de dépannage qui l'a cependant vu remporter 7 matchs d'affilée avant que l'absence de diplôme le force à quitter la barre du club.