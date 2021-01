Brandon Mechele, le héros surprise du choc contre Genk: "Depuis le temps que je n'avais plus marqué"

Un superbe enchaînement "contrôle poitrine - volée du gauche" qui a donné la victoire au champion en titre.

Dans une rencontre spectaculaire, durant laquelle les joueurs offensifs s'en sont donnés à coeur joie, c'est un défenseur qui a donné la victoire au Club de Bruges contre Genk. Monté en ligne, Brandon Mechele a réalisé un geste de toute beauté pour le troisième but des siens.

"Je suis content d'avoir marqué, cela faisait longtemps", a déclaré le défenseur après la rencontre. Pour tout dire, son dernier but remonte au 5 février dernier lors d'un match de Coupe de Belgique à Zulte-Waregem, en championnat c'est bien plus lointain: le 26/11/2017 contre... Zulte Waregem.

Le défenseur a ensuite analysé la rencontre de ses couleurs: "Même si nous étions menés à la pause, nous pouvions être contents de notre première période. On savait qu'ils seraient dangereux en contre, ils en ont eu trois et ont marqué deux buts. En deuxième période on a su revenir et l'emporter. Le titre? Prenons match par match, le chemin est encore long".