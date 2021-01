Francky Vercauteren après la défaite des siens contre Ostende : "Eviter le gaspillage dans notre jeu"

Surpris par Ostende à domicile, Francky Vercauteren était mécontent à l'issue de la rencontre. L'Antwerp avait une occasion en or de s'emparer de la deuxième place du classement en cas de victoire.

A l'issue de la rencontre, Francky Vercauteren a analysé la prestation de l'Antwerp : "Nous avons bien débuté la rencontre. Cela nous a permis de nous offrir des occasions et d'inscrire le premier but. Mais après, nous avons perdu le contrôle et Ostende a profité d'erreurs pour revenir dans le match", a expliqué le T1 anversois en conférence de presse.

Malgré la défaite 1-2 face à des Côtiers ambitieux, le coach du Great Old a souligné quelques points positifs : "Notre football était bien meilleur que les rencontres précédentes. Malheureusement, nous nous sommes quand même inclinés. Nous devons éviter le gaspillage dans notre jeu".

L'Antwerp avait une occasion en or de prendre provisoirement la deuxième place du classement en cas de victoire. Avec 37 unités, les Anversois restent calés à la troisième place et pourraient voir OHL les dépasser si la bande à Marc Brys s'impose contre Gand.