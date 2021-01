Standard-Charleroi: retour d'Hugo Siquet, grande première pour Jordan Botaka

Si Mbaye Leye n'a fait qu'un changement dans sa composition pour recevoir Charleroi, il y a du mouvement à Charleroi: avec la première titularisation de la dernière recrue carolo et deux retours dan le onze de base.

Après la victoire de Bruges contre Genk, le Standard accueille le Sporting de Charleroi dans le deuxième gros choc de la journée en Pro League. Un duel pour lequel Mbaye Leye ne chabnge pas son fusil d'épaules. Il aligne le onze aligné à Malines mercredi, à une exception près: le retour de Hugo Siquet sur le flanc droit. Pavlovic est absent de la feuille de match.

Deux changements et non des moindres en revanche dans le onze de Karim Belhocine. En l'absence de Jules Van Cleemput, blessé, le coach carolo a décidé d'aligner d'entrée sa dernière recrue: Jordan Botaka prendra place sur le flanc droit. On note également les retours d'Amine Benchaib dans l'entrejeu et de Kavzeh Rezaei devant. Marco Ilaimaharitra et Shamar Nicholson débuteront donc la rencontre sur le banc.