Première victoire en un mois pour La Gantoise : "C'était mieux, mais ne pas planer"

La Gantoise n'avait pas encore gagné en 2021, c'est enfin chose faite. Mais les Buffalos sont loin d'être arrivés.

Une première victoire en 2021, et avec la manière : pour la première fois depuis le 20 décembre (0-1 à Bruges), La Gantoise l'a emporté, et encore en déplacement chez un adversaire solide (0-3 à OHL ce dimanche). "Tout le monde est content de notre résultat et de notre performance, mais n'allez pas croire que le vestiaire était euphorique. Ce n'est pas le moment de commencer à planer", lance Hein Vanhaezebrouck sur le site officiel de Gand.

"Nous avons longtemps contrôlé le match, même si OHL a joué son football également. Nous n'avons pas concédé beaucoup d'occasions. Mais même à 0-3, je n'étais pas tranquille car on ne sait jamais avec eux, ils avaient gagné après avoir été menés 2-0 par Zulte Waregem", souligne le coach des Buffalos. "Offensivement, c'était mieux ; défensivement, j'ai encore vu des points à travailler. Ce que j'ai surtout aimé est le retour des vestiaires : contre Genk, nous étions mal remontés sur le terrain et cela avait eu des conséquences. Cette fois, c'était le contraire". Gand est désormais à 3 points du top 8, synonyme de PO2, et à 5 points de la quatrième place occupée par le KV Ostende.