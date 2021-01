Premier match et premier but pour Strahinja Pavlovic avec le Cercle : "J'ai souffert ces derniers mois"

Après une première partie de saison compliquée à Monaco, Strahinja Pavlovic espère reprendre du plaisir en Pro League. Après seulement cinq jours en Belgique, le Serbe s'est déjà illustré en inscrivant un but.

Strahinja Pavlovic aura vécu des débuts parfaits avec le Cercle de Bruges. Prêté par Monaco chez les Groen & Zwart jusqu'à la fin de saison, le Serbe a passé des semaines compliquées en Ligue 1 où il a dû se contenter d'une place sur le banc.

Acheté l'hiver dernier par le club de la Principauté pour une somme de dix millions d'euros au Partizan Belgrade, le défenseur a été touché par le coronavirus. Et il revient de loin : "J'ai souffert pendant des mois de douleurs musculaires et de fatigue. Ensuite, je me suis remis en forme et j'étais prêt à jouer, même une minute", explique Pavlovic.

A peine présent depuis cinq jours dans le Venise du Nord, le joueur de 19 ans a déjà inscrit un but et a joué toute la rencontre à Courtrai. Son temps d'adaptation a été très court : "L'entraîneur ne m'avait rien dit et je ne savais pas que j'allais commencer. Le fait de jouer dans le même système de jeu en équipe nationale m'a permis de m'adapter rapidement".

Le Serbe sera incontestablement un élément à suivre pour le reste de la saison dans l'effectif du Cercle.