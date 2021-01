Mbaye Leye méfiant avant Ostende : "Ce sera un match compliqué"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège affrontera Ostende lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League. Après son 12 sur 12, le matricule 16 aura à coeur d'enchaîner un cinquième succès de suite.

Outre Fai et Vanheusden blessés, Mbaye Leye pourra compter sur un effectif complet avant son déplacement à Eupen. Tous les joueurs ont été testés négatifs au Covid-19 lors du test effectué mardi après-midi. "Tout le monde est sur le pont hormis Zinho et Collins. Ce dernier revient bien et rejoindra le groupe la semaine prochaine", a confié le T1 des Rouches en conférence de presse.

Le Standard de Liège a débuté l'année 2021 de la meilleure des manières avec ce 12 sur 12. "Il faut faire attention à l'excès de confiance et j'avais déjà mis les joueurs en garde après la victoire face à Waasland-Beveren. Il faut remettre les compteurs à zéro chaque lendemain de match. Ce n'est pas facile car nous sommes des humains avant tout et il arrive que des joueurs puissent s'égarer un peu. Nous aurons peut-être un off day ou nous nous prendrons peut-être une claque. C'est pour cela qu'il faut remettre les choses en place et ne pas s'enflammer. Chaque match est important. Mais si nous perdons, cela doit être contre une équipe plus forte que nous", a souligné le technicien sénégalais.

Ce jeudi soir, les Rouches auront un déplacement compliqué du côté d'Ostende. "Quand on regarde cette équipe, il y a des choses concrètes et une idée. Une manière de jouer, un système avec un milieu costaud et D'Arpino qui fait le jeu. Puis, il y a Hendry qui un joueur capable d'apporter la supériorité numérique dans le jeu, sortir avec le ballon et faire jouer les autres. Ce défenseur est quasiment un N°10. Ostende est une équipe avec des courses à haute intensité, la première en Belgique. Ce sera un match compliqué, ce ne sera pas un test. Nous y allons pour gagner", a souligné le T1 des Rouches.