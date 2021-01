Vanheusden poursuit sa rééducation: "Je n'ai pas fait une croix sur l'Euro"

Le défenseur du Standard travaille dur pour remplir non pas un mais deux objectifs.

Alors que le Standard va affronter Ostende ce jeudi soir, Zinho Vanheusden poursuit sa revalidation, lui qui s'était gravement blessé aux genou lors du... match aller contre les Côtiers. Le verdict avait été sévère pour le jeune Diable Rouge: rupture des ligaments croisés du genou droit.

Le Limbourgeois de 21 ans espère cependant voir bientôt le bout du tunnel et est en avance sur son planning. Du coup, il a l'espoir de rejouer cette saison, mais pas que: "Je n'ai plus de douleurs. Je n'ai pas encore fait une croix sur les playoffs si je me sens à 100%. Je n'ai pas encore abandonné l'idée de l'Euro non plus", a déclaré le joueur des rouches à VTM.

C'est tout ce que l'on peut souhaiter au joueur: revenir sur les terrains le plus vite possible. Il pourrait même reprendre la course dans 3 semaines.