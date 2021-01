Le coach d'Eupen met fin au feuilleton Ortwin De Wolf et évoque les arrivées de Bushiri et Boljevic

Ce samedi soir, Eupen accueillera Mouscron lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League. Soit le huitième et dernier match du mois de janvier pour les Pandas.

Avant d'évoquer la réception de Mouscron, Benat San José a fait le point sur son effectif et évoqué le mercato hivernal qui est sur le point de fermer ses portes.

Eupen a disputé beaucoup de rencontres et trois joueurs importants de l'effectif sont incertains pour la rencontre face à Mouscron, à savoir Adriano, Prevljak et Defourny. De plus, les Pandas sont toujours privés de Poulain, Musona, Amat et Sowah. Toutefois, le nouveau venu Rocky Bushiri pourrait débuter ce week-end. "Il va nous aider et s'entraîne déjà avec le groupe. Il connait bien le club et je suis sûr qu'il va réussir à nouveau à Eupen", a confié le T1 de la formation germanophone avant d'évoquer également le deuxième transfert entrant d'Eupen en cette fin de mercato.

© photonews

© photonews

Aleksandar Boljevic, indésirable du côté du Standard de Liège, va rejoindre très bientôt le Kehrweg. "Un joueur bourré de qualités qui va nous apporter beaucoup en attaque. Il peut devenir très important à Eupen et sa venue ne fait qu'améliorer notre noyau", a souligné le technicien espagnol qui a confié qu'il n'y aurait plus de transferts entrants.

La fin du feuilleton Ortwin De Wolf

© photonews

Eupen ne va pas transférer de nouveau gardien. "Ortwin De Wolf va rester à Eupen et terminer la saison ici. Je compte sur lui pour continuer avec nous. Il s'entraîne bien et est toujours resté très professionnel malgré les offres reçues", a souligné le technicien espagnol.

Eupen ne s'attend donc plus à beaucoup de mouvements lors de ce mercto hivernal à part deux départs, à savoir Carlos Embalo qui va rejoindre Alcornon et Silas Gnaka.

Place à Mouscron ce samedi soir

© photonews

Après deux défaites de suite, les pensionnaires du Kehrweg ont à coeur de renouer avec la victoire surtout face à un concurrent direct. "Un match clé et très important. Il faut absolument gagner et prendre les trois points. Ne pas répéter les erreurs commises contre l'Antwerp où nous ne sommes pas parvenus à marquer malgré nos occasions et notre domination. Il faudra se méfier de Mouscron, une équipe compacte et dangereuse en contre-attaque", a conclu Benat San José.