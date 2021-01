Rocky Bushiri revient à la maison: "Eupen est le meilleur endroit pour repartir du bon pied"

Prêté en début de saison au KV Malines, le défenseur central va terminer l'exercice 2020-2021 du côté du Kehrweg.

Lors de ce mercato hivernal, Rocky Bushiri a fait son retour à Eupen où il avait évolué lors de la saison 2018-2019 sous la houlette de Claude Makélélé. Il avait alors éclos chez les Pandas après avoir disputé 33 rencontres et marqué un but. "Je suis heureux de revenir à Eupen, c'est un peu comme un retour à la maison. Je n'ai pas hésité une seconde et les dirigeants n'ont pas eu besoin de me convaincre. Je suis là pour aider l'équipe et mettre mes qualités à disposition de l'entraîneur. Je reviens avec plus d'expérience", a souligné le joueur prêté par Norwich City.

Après sa belle saison à Eupen, le Diablotin avait été vendu par Ostende à Norwich City durant l'été 2019. Les pensionnaires de Carrow Roasd ont alors prêté le Belge à Blackpool en D3 anglaise. Après six mois, Bushiri fera son retour en Belgique du côté de Saint-Trond où il sera loué pour le reste de la saison. Chez les Canaris, il deviendra vite un titulaire indiscutable mais ne jouera que 7 rencontres avant que la compétition ne soit stoppée par le Covid-19.

En ce début d'exercice, l'ancien joueur du KVO était prêté à Malines. Aligné d'entrée de jeu lors des quatre premières rencontres du KaVé, Bushiri a ensuite rejoint le banc. Il disputera deux autres rencontres portant ainsi son total à six parties sous le maillot des Sang et Or. "J'ai acquis pas mal d'expérience depuis mon départ d'Eupen et j'ai vécu de bons et moins bons moments également. J'avais espéré avoir plus de temps de jeu à Malines, mais le football est ainsi. Il faut savoir se relever et Eupen est le meilleur endroit pour repartir du bon pied. L'équipe a beaucoup changé depuis deux ans, ce n'est pas nouveau car c'est souvent le cas à Eupen. Ignace N'Dri et Silas Gnaka sont les seuls qui sont toujours présents et je retrouve aussi des coéquipiers de l'équipe nationale avec Julien Ngoy et Ortwin De Wolf", a expliqué le joueur âgé de 21 ans qui pourrait déjà jouer ce week-end contre Mouscron étant donné les absences d'Amat et Poulain tous deux blessés. "C'est possible, je suis fit et prêt à commencer", a conclu Bushiri.