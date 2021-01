Vanhaezebrouck lucide : "Les téléspectateurs ne devaient pas être très contents"

Quel piètre match entre le RSCA et La Gantoise. Hein Vanhaezebrouck ne se voilait pas la face en conférence de presse ...

Deux équipes censées viser le top 4, deux entraîneurs prônant un jeu offensif ... et un véritable florilège d'erreurs dans un match loin de tenir ses promesses. "La première chose que je me suis dit en rentrant au vestiaire, c'est que les téléspectateurs ne devaient pas être très contents", reconnaissait d'emblée Hein Vanhaezebrouck après le match nul (0-0) entre Anderlecht et La Gantoise. "Ce n'était pas un spectacle agréable, je le reconnais volontiers".

Le coach des Buffalos a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, semble-t-il dire : "Nous avons dû faire avec des absences de dernière minute (Yaremchuk et Marreh, nda), et nous espérions venir faire un résultat ici. Force est de constater que nous n'avons pas pu installer notre jeu. Sans Yaremchuk, qui est notre atout offensif n°1, avec un Depoitre encore en manque de rythme, c'était difficile", explique Vanhaezebrouck.

Qui suis-je pour dire que nous devions venir gagner à Anderlecht, l'une des meilleures équipes à domicile en Belgique ?

"Nous avons eu des moments de contrôle, eux aussi - le partage me semble logique. Oui, je sais qu'un point est insuffisant pour la course au top 4. Mais qui suis-je pour dire que nous devions venir gagner à Anderlecht, l'une des meilleures équipes de Belgique à domicile ? On doit prendre des points pour grimper au classement et on y travaille, voilà tout".