C'est officiel, Cristian Benavente est de retour à Charleroi

Le Sporting confirme le retour d'un ancien de la maison.

Pile deux ans après son départ, c'était aussi lors d'un mercato hivernal, Cristian Benavente est de retour au Mambourg. Comme le confirme le Sporting de Charleroi, l'offensif péruvien est prêté, avec option d'achat, jusqu'à la fin de la saison par le Pyramids FC.

Cristian Benavente quitte donc le Great Old, où il aura participé à 15 rencontres et inscrit deux buts en une demi-saison et revient à Charleroi, où il avait disputé 102 matchs (pour 29 buts et 10 assists) entre 2016 et 2019. Un terrain conquis pour relancer la carrière du Péruvien? Réponse dans les prochaines semaines.