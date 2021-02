Hugo Siquet plébiscité par les supporters du Standard

Le solide début d'année du jeune latéral liégeois n'a pas laissé les supporters du Standard indifférents.

Les supporters du Standard ont élu Hugo Siquet joueur du mois de janvier, selon les résultats d'un sondage publié ce mardi par le club liégeois. Il devance Selim Amallah, Maxime Lestienne, Merveille Bokadi et Noë Dussenne.

Une belle récompense pour le latéral droit de 18 ans qui a profité de l'intronisation de Mbaye Leye pour s'installer dans le onze de base liégeois: il a débuté cinq des six matchs du Standard en janvier et en a profité pour distiller ses deuxième et troisième assists de la saison.