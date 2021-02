🎥 Ce ne sera pas une partie de plaisir pour les Zèbres: "Il faudra être à 200% pour passer"

Le Sporting de Charleroi entame sa campagne de Coupe de Belgique contre Westerlo cet après-midi. Un adversaire dont se méfie Karim Belhocine.

Car, s'il y aura une division d'écart sur papier, le coach du Sporting ne pense pas que ce sera criant sur le terrain. "On sait qu'en Coupe il n'y a pas d'équipe inférieure ou supérieure, c'est l'équipe qui en veut le plus qui gagne. Quand on regarde ce que font Louvain et le Beerschot cette année, on voit que ces équipes ont le niveau pour jouer en D1A. Il faudra être à 200% pour passer", insiste-t-il au micro de RCSC TV.

Et Karim Belhocine mettra la meilleure équipe possible sur le terrain pour y parvenir. "On joue les matchs de Coupe pour gagner. Tourner pour faire tourner, ce n'est pas dans la mentalité du Sporting de Charleroi", insiste-t-il. "Il y a des joueurs qui ont des gênes, qui sont un peu fatigués... Quand on joue tous les quatre jours, il faut être attentif à ça."