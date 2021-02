Première titularisation pour Cristian Benavente

De retour au Mambourg depuis lundi, Cristian Benavente sera déjà impliqué, mercredi après-midi, en Coupe de Belgique.

Karim Belhocine avait laissé entendre en conférence de presse qu'il n'avait pas l'intention de faire tourner son effectif, son onze de base le confirme. Le coach du Sporting aligne ainsi la même défense que lors des deux dernières sorties du Sporting, avec Joris Kayembe à gauche, Jordan Botaka, un duo axial composé de Dorian Dessoleil et Ognjen Vranjes.

C'est en revanche plus haut qu'il y a des changements. Avec le retour de Marco Ilaimaharitra, qui prendra place aux côtés de Guillaume Gillet. Mais aussi celui de Massimo Bruno et de Shamar Nicholson. Mamadou Fall ne bouge pas du onze de base et la petite surprise, c'est Cristian Benavente qui complète le onze.