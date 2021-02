La Gantoise craint pour sa pelouse avec son calendrier chargé: "On pourrait se retrouver comme à Zulte Waregem"

Les Buffalos vont enchaîner quatre rencontres en douze jours à domicile et la pelouse pourrait en faire les frais.

La Gantoise va prochainement vivre des semaines compliquées. Non seulement il y a les nombreux blessés, mais il y a maintenant aussi le calendrier chargé à domicile.

En l'espace d'une semaine, les Buffalos vont accueillir trois rencontres à la Ghelamco Arena : dimanche contre Eupen, quatre jours plus tard, Charleroi en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique et quatre jours plus tard, Mouscron.

Avec le match de coupe de mercredi soir, cela fait quatre matchs en douze jours. Et le gazon souffre de la météo.

"Le terrain a été mis à rude épreuve par les différentes pluies. Beaucoup de matches vont maintenant se succéder, les jardiniers vont travailler très dur pour faire quelque chose du terrain. J'espère qu'il arrêtera de pleuvoir, sinon notre pelouse pourrait ressembler, dans deux semaines, à celle de Zulte Waregem."