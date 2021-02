Le tout premier but de Ferdy Druijf en Belgique

Le Kavé n'a pas sorti son meilleur match de la saison pour venir à bout du RWDM, mais l'essentiel est acquis. Avec un but qui va faire du bien au jeune attaquant néerlandais.

"La qualification est là, mais ce n'était pas assez bon": Wouter Vrancken n'était pas franchement enchanté par la qualité de la prestation de ses troupes contre le RWDM, en seizième de finale de la Coupe de Belgique, mais Malines sera au tour suivant "et c'est l'essentiel".

Ferdy Druijf, en revanche, avait le sourire à l'issue du match. Et pour cause: le jeune attaquant néerlandais, prêté par l'AZ depuis cet hiver, a inscrit son tout premier but, pour son sixième match sous les couleurs malinoises. "Je suis vraiment très content. Peu importe comment il est inscrit, tant que ça rencontre. Je voulais tirer ce penalty et j'ai pu le faire, donc c'est super."