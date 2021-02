🎥 Le plus beau but de la carrière de Giovanni van Bronckhorst

Le Néerlandais célèbre ses 46 ans ce vendredi, l'occasion de revoir le plus beau, mais aussi le plus important but de sa carrière.

Champion d'Espagne, d'Angleterre, d'Ecosse, vainqueur de la Ligue des Champions, de la FA Cup, de la Coupe des Pays-Bas... Giovanni van Bronchorst, a connu une carrière remplie de succès avec le Barça, Arsenal, les Rangers et Feyenoord.

Il ne lui aura sans doute manqué qu'un trophée avec sa sélection pour que son palmarès soit complet. Et c'est pourtant avec les Oranje qu'il a vécu l'un des plus beaux moments de sa carrière. Il n'a marqué que six buts, en 106 sélections, mais celui-là est resté dans les annales du football néerlandais.

Capitaine des Pays-Bas, Giovanni van Bronchorst avait ouvert le score d'une splendide frappe à distance, en demi-finale du Mondial 2010. Un superbe but qui avait lancé un joli festival, au terme duquel les Néerlandais avaient effacé l'Uruguay (3-2)... avant de butter sur l'Espagne en finale.