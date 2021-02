Le Standard de Liège tenu en échec par OHL

Ce samedi soir, le Standard de Liège accueillait OHL lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Mbaye Leye avait prévenu que ce mois de février serait décisif pour le Standard concernant le Top 4 et que chaque rencontre à domicile devait être remportée. Pour la réception d'OHL, Nicolas Gavory n'était pas sur la feuille de match car il s'est blessé au genou en toute dernière minute. C'est Laurent Jans, auteur d'une belle performance à Seraing en Coupe, qui occupait le poste de back gauche ce week-end. Du côté du promu louvaniste, Marc Brys alignait quasiment son équipe type mais laissait Siebe Schrijvers sur le banc.

Le Standard obtiendra une énorme occasion en début de partie mais ne parviendra à mettre le ballon au fond. Siquet distillera un caviar à Klauss mais la frappe du Brésilien sera trop molle pour tromper Romo (4e). Par la suite, les deux équipes se neutraliseront et il n'y aura rien à se mettre sous la dent pendant une vingtaine de minutes. Les Rouches obtiendront une nouvelle opportunité de mener à la marque mais Klauss, pourtant bien servi par Lestienne et à un mètre et demi du but, se loupera devant Romo en déviant le ballon à côté (26e). À part une frappe non cadrée de Casper De Noore (36e), OHL aura été très peu dangereux durant ces 45 premières minutes. Juste avant la pause, les Rouches tenteront leur chance à distance mais leurs tirs seront déviés en corner (38e et 44e).

© photonews

En début de seconde période, les deux équipes remonteront sur la pelouses avec de meilleures intentions offensives. Raskin distilera un bon centre vers Klauss mais un Romo vigilant captera le cuir (47e). OHL réagira via Maertens qui décochera un tir à l'entrée de la surface mais la balle passera à côté (48e). C'est finalement Louvain qui ouvrira le score à l'heure de jeu avec une tête de Thomas Henry sur un centre cinq étoiles de Mercier (60e), 0-1.

© photonews

Le Standard réagira via une lourde frappe de Raskin mais elle sera captée par le portier visiteur (62e). Thomas Henry aurait pu doubler la mise mais son enroulé du droit est allé percuter le poteau gauche de Bodart (76e). Toutefois, le Standard reviendra au score via un but de Klauss (84e), 1-1.

© photonews

En fin de rencontre, les Liégeois seront réduits à dix suite à deux cartons jaune de Dussenne monté au jeu dix-sept minutes plus tôt (87e). Le score ne bougera plus, 1-1.

© photonews

Tenu en échec ce samedi, les Rouches peuvent s'en vouloir tant ils ont pourtant été plus dangereux et auraient dû mener au score en première période. Avec ce nul, le Standard de Liège reste 5ème avec 39 points. OHL monte à la 9ème place avec 37 unités au compteur.