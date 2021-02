Mbaye Leye contrarié après le partage contre OHL : "Deux points de perdus"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a été tenu en échec à domicile par OHL (1-1). Au surplus, le matricule 16 a arraché le partage en fin de rencontre grâce à un but de Klauss à la 84ème minute de jeu.

Le Standard de Liège peut nourrir quelques regrets à l'issue de ce partage contre OHL. Les Rouches ont largement dominé la première période et auraient même pu marquer deux buts. De plus, ils ont concédé très peu d'occasions. "Nous avons effectué une très bonne première période avec 68% de possession et qui est à l'image de ce que nous faisons depuis le début de cette année. J'ai félicité mes joueurs car ils sont revenus alors qu'OHL a pris son temps et a refusé le jeu dès le départ. Ils ont juste usé de reconversions offensives et j'ai dû changer certaines choses en seconde période. Nous aurions pu perdre, c'est vrai mais notre adversaire n'aurait alors pas mérité sa victoire. Moi, je ne veux pas que mon équipe joue de la même manière que notre adversaire du soir", a lâché d'emblée Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

Les Rouches n'ont pris qu'un point ce week-end. "Nous venons de perdre deux points. Penser que c'est un point de sauvé est difficile à concevoir au vu de la rencontre. Nous avons manqué d'efficacité en première période. Si nous avions ouvert le score, cela aurait changé l'identité de cette rencontre et cela aurait ouvert le jeu directement. Il faudra aller chercher ces deux points ailleurs", a précisé le T1 des Rouches avant de revenir sur un épisode d'avant-match.

Marc Brys a une nouvelle fois changé un joueur de son équipe juste avant le début de rencontre. Sur la feuille de match, Vlietinck était présent avant de disparaitre au coup d'envoi. "Nous faisons peut-être peur mais je ne n'amuserai jamais à faire cela. Une adaptation ? La feuille de match est donnée longtemps à l'avance...", a taclé Mbaye Leye.