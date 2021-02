L'Union Saint-Gilloise fait tout pour que son terrain soit praticable jeudi contre Anderlecht

La vague de froid que connaît la Belgique pose quelques soucis au club bruxellois qui doit accueillir Anderlecht en Coupe de Belgique ce jeudi. Le club unioniste met tout en oeuvre pour que son terrain soit praticable d'ici là.

L'Union Saint-Gilloise va disputer le match de l'année jeudi contre Anderlecht en Coupe de Belgique. Mais, le Parc Duden ne dispose pas d'une pelouse entièrement chauffée contrairement aux clubs D1A et fait tout en sorte que son terrain soit praticable jeudi. Le club bruxellois a ainsi recouvert toute la pelouse sous une bâche afin de la protéger du froid et des fortes chutes de neige. De plus, des canons à chaleur ont été installés dans certaines zones du terrain pour éviter que le sol ne gèle.

Depuis samedi, les volontaires s'occupent activement d'enlever la neige qui recouvre la bâche (qui restera en place jusqu'à jeudi après-midi) afin de réchauffer au maximum l'aire de jeu. L'Union s'entraîne cette semaine au centre national de Tubize où les joueurs peuvent également y travailler à l'intérieur. Normalement, ils s'entraînent à Lier, mais les terrains sont difficilement praticables.