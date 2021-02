Un joueur prêté par Arsenal amer de ne pas avoir reçu sa chance : "Arteta m'a jugé sur deux matchs"

Le défenseur de 19 ans est prêté par Arsenal à l'OGC Nice.

Le coach espagnol n'a pas laissé une grande impression au Français William Saliba qui s'est dit "heureux" d'être loin d'Arteta.

Arrivé à Londres en provenance de Saint-Étienne pour près de trente millions d'euros à l'été 2019, le Français n'a pas percé chez les Gunners : "Le changement d'entraîneur (Arteta pour Unai Emery, ndlr) a tout changé pour moi", a révélé le jeune défenseur sur RMC Sport. "Arteta m'a jugé sur deux matchs. J'aurais aimé en montrer plus, mais il a dit que je n'étais pas prêt."

Saliba s'est vu refuser du temps de jeu avec la première et n'a pu jouer qu'avec les U23 des Gunners : "J'ai attendu et attendu qu'Arteta me donne une chance, mais parfois c'est comme ça dans le football. Je voulais montrer à l'entraîneur que j'étais prêt. Ici, à Nice, je suis vraiment heureux, je fais partie d'une équipe et cela me fait du bien."