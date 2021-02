Gary Magnée a régalé avec Eupen : "J'ai trouvé mes marques"

Le jeune milieu eupenois a inscrit son premier but et a également distillé deux assists avec les Pandas ce mercredi soir lors la victoire d'Eupen face à l'Olympic (5-1) en huitième de finale de la Coupe de Belgique.

Gary Magnée fêtait sa deuxième titularisation avec Eupen ce mercredi en huitième de finale de la Coupe de Belgique et a inscrit son premier but avec les Pandas. "Malgré les conditions compliquées, c'est toujours un plaisir de jouer. J'ai trouvé mes marques et le coach avait confiance en moi. Il m'a demandé de jouer sans pression. Je suis satisfait de ma prestation et de la victoire. Je suis parvenu à marquer mon premier but avec Eupen et à distiller deux assists également", a confié le joueur âgé de 21 ans à l'issue de la rencontre.

L'Olympic était parvenu à tenir tête à Eupen durant la première période (1-1). "Plusieurs joueurs qui n'avaient pas l'habitude d'être titulaire étaient alignés et les automatismes n'étaient pas forcément là. Au fur à mesure de la rencontre, nous avons effectué de bonnes choses. Puis à la mi-temps, notre entraîneur nous avait dit de bien faire tourner le ballon, d'attendre le bon moment et que cela payerait", a souligné le milieu de terrain avant d'évoquer la solidité de leur adversaire carolo.

"Une vraie bonne petite équipe qui a vécu un exercice difficile avec la saison blanche qui a été décrétée en Nationale 1. Ils ont montré de belles choses et j'espère pour eux qu'ils vont reprendre au plus vite", a conclu Gary Magnée.