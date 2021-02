Les choix gagnants de Kompany : "Il fallait qu'on reste calmes"

Si le score suggère un match facile, Anderlecht a eu le mérite de rester concentré dans ce 8e de finale face à une Union longtemps tenace. Vincent Kompany a également réalisé des changements payants.

Vincent Kompany ne s'y trompe pas : le 0-5 est un peu forcé pour le RSC Anderlecht, qui a déroulé une fois que l'Union a lâché prise. "On a vécu une première période difficile durant laquelle j'ai vu une Union propre techniquement, qui faisait bien circuler entre les lignes. C'est plutôt rare", souligne l'entraîneur anderlechtois au micro de RTL Sport. "Mais au lieu d'être nerveux, mes gars sont restés calmes et sont rentrés progressivement dans leur match".

Sans faire le break, mais sans se faire piéger en contre, Anderlecht a fait le gros dos avant de jaillir. "Le second but nous libère, et l'entrée des remplaçants a fait la différence. Je n'étais pas dupe, je savais que l'Union avait des joueurs d'expérience capables de faire le bon geste au bon moment", pointe Kompany. "Le plus important était de rester calmes". Calme, Kompany ne l'est cependant pas toujours sur le banc. "Je ne peux rien leur laisser passer", sourit-il. "Je ne peux pas faire progresser mes joueurs de 15, 20, 50% d'un coup, ça se fait petit-à-petit en étant exigeants tout le match. À l'entraînement, ils savent que je suis plus relax".