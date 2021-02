Mbaye Leye réagit au tirage des quarts de finale de la Coupe : "Je pense qu'il vaut mieux jouer le Club maintenant"

La grosse affiche des quarts de finale est sans aucun doute le match entre le Standard de Liège et le Club de Bruges.

Après avoir éliminé Courtrai en huitième de finale, le Standard de Liège croisera le fer avec le Club de Bruges en quart de finale de la Coupe de Belgique. "Il faut les rencontrer une fois s'il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi pas maintenant en fait. Le Standard qui est allé à Bruges n'était pas capable de rivaliser avec cette équipe ce jour-là. Au mois de mars, ce sera un autre Standard et nous serons à Sclessin. Pour arriver en finale et jouer au Stade Roi Baudoin, il faut éliminer tous les concurrents. Et si cela aurait été mieux de les rencontre en finale ? Je pense qu'il vaut mieux les jouer maintenant en sachant que si nous les sortons, nous aurons de grandes chances d'aller jusqu'au bout", a souligné Mbaye Leye.

Pour certains observateurs, les Rouches pourraient avoir un avantage : la campagne européenne des Blauw en Zwart. En effet, les troupes de Philippe Clement affronteront le Dynamo Kiev en seizième de finale de l'Europa League. "Non, aucun avantage. Le noyau de Bruges est pléthorique, ils peuvent aligner trois équipes. Ils ont des joueurs sur le banc capables de remplacer les titulaires. Ils savent où ils veulent arriver, la preuve en est avec les arrivées cet hiver de Dirar, Dost, Denswil et Chong. Ils sont blindés. Moi ce que j'espère de mon côté, c'est moins de fatigue et avoir un noyau au complet", a conclu Mbaye Leye.