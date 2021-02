Coupe de Belgique: Benat San José satisfait du tirage au sort

S'ils espèrent profiter des huit derniers matchs de la phase classique pour, pourquoi pas s'insérer dans le top 8, les Pandas ont auss la Coupe de Belgique dans le viseur. Et Benat San José n'est pas mécontent du sort réservé à son équipe par le tirage effectué jeudi soir.

Après avoir assuré sa qualification mercredi soir en Coupe de Belgique, l'AS Eupen va reprendre sa route en championnat, sur la pelouse de Waasland-Beveren, samedi après-midi. Avec l'espoir d'y arracher trois points importants pour se rapprocher encore du maintien définitif, mais aussi pour se relancer dans la course au top 8.

Mais la Coupe de Belgique reste dans un coin de la tête des Pandas. "C'est devenu un objectif", confirmait Andreas Beck, vendredi, en conférence de presse.

Un nul et un partage cette saison: "Se servir de ces expériences"

Pour espérer accrocher un ticket pour le dernier carré, les Pandas devront se débarrasser de la Gantoise. Avec un avantage non-négligeable dans l'esprit de Benat San José. "En quart de finale, il n'y a aucun adversaire facile, mais on jouera à domicile et c'est une bonne nouvelle. On ne pourra pas bénéficier du soutien de nos supporters, mais c'est quand même un avantage", insiste le coach espagnol de l'Alliance.

Les Pandas connaissent d'ailleurs bien l'adversaire qui se dressera sur leur route début mars. Ils avaient battu les Buffalos en début de saison (2-1) et ils ont un pris un point lors du match retour (1-1), pas plus tard que la semaine dernière. "C'est une excellente équipe, peut-être plus forte sur papier, mais on les a déjà joués deux fois et c'étaient deux bonnes expériences, dont il faudra se servir", conclut Benat San José.