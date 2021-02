Deux autres Brugeois concernés par le Coronavirus

Il n'y a pas que Charles De Ketelaere qui est concerné.

Comme nous vous l'annoncions plus tôt dans l'après-midi, Charles De Ketelaere a été mis en quarantaine après avoir eu des symptômes du Coronavirus.

Cependant, ce n'est pas le seul joueur concerné. D'après Het Nieuwsblad, Denswil et Mitrovic ne voyageront pas non plus à Kiev puisqu'ils ont été testés positifs au Covid-19.

C'est donc sans ces 3 joueurs que Philippe Clement devra faire pour réussir un résultat en Ukraine.