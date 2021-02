Gérard Piqué a repris l'entraînement, mais...

Alors que le match contre le PSG arrive à grands pas, le Barça a des problèmes défensifs et aurait bien besoin d'un Gérard Piqué en grande forme.

Victime d'une blessure au genou droit en novembre dernier, le défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué (34 ans, 2 matchs et 1 but en LdC cette saison) vient de faire son retour à l'entraînement et souhaite disputer le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain mardi. Mais pour l'instant, l'entraîneur des Blaugrana Ronald Koeman préfère attendre avant de prendre une décision avec l'Espagnol.

"Gerard est bien, il s'entraîne depuis 4-5 jours avec l'équipe. Il a de bonnes sensations. J'ai encore une journée de plus pour décider. Je déciderai demain matin. Concernant Ronald Araujo, il est forfait. Pour les autres joueurs, s'ils sont dans la liste, c'est qu'ils seront en mesure de jouer", a fait savoir le technicien néerlandais en conférence de presse ce lundi.