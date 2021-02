Gianni Bruno n'arrête pas d'empiler les buts : "Je le voulais depuis longtemps"

Zulte Waregem a pris les trois points au Stayen samedi, et ils ont une fois de plus remercié Gianni Bruno. Le meilleur buteur de l'Essevee a terminé une excellente contre-attaque.

Francky Dury a ensuite fait l'éloge de son attaquant. "N'oubliez pas que c'était contre un gardien de but de presque deux mètres, hein. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire cela".

C'était déjà le quatorzième but de la saison pour Gianni Bruno. L'attaquant était arrivé libre de tout contrat en provenance du Cercle de Bruges en 2019, bien que Dury ait indiqué qu'il avait souhaité s'attacher les services du buteur beaucoup plus tôt. "Je le connais et le voulais depuis longtemps, bien avant qu'il ne perce à Lille. Cependant, il a opté pour Samara et Vercauteren, qu'il a ensuite également suivi au Cercle. Gianni est quelqu'un qui prend toujours le chemin le plus court pour arriver au but. Je le mettrai donc rarement sur le banc, car il reste tout le temps dangereux même quand il n'est pas dans le match".