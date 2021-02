Jour J pour les licences

La date butoir pour la remise des dossiers, c'est ce soir à minuit.

Chaque année, le grand feuilleton des licences vient rythmer le printemps de notre football. Il y a un peu moins d'un an Lokeren, Lommel, Mouscron , KV Ostende, Roulers, Virton et même le Standard ont eu un refus en première instance et ont dû se tourner vers le CBAS. Au final Lokeren, Roulers et Virton ont même quitté le football professionnel, même si Virton va effectuer son retour dans quelques mois.

Les prochains mois seront donc crucieux pour les clubs de l'élite. Les clubs ont jusqu'à ce soir minuit pour rendre les dossiers de licence, ces derniers seront alors examinés. La commission des licences a jusqu'au 14 avril pour rendre sa décision. En cas de refus, les clubs ont ensuite 3 jours pour faire appel et présenter un dossier devant la CBAS. Les décisions finales seront données pour le 10 mai au plus tard.