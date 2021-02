Contrat longue durée pour un grand talent de Manchester United

Manchester United voit à longs termes pour le jeune Mason Greenwood. International anglais depuis le début de cette saison, l'ailier de 19 ans a signé un nouveau contrat longue durée avec les Red Devils. Il est désormais lié à Manchester United jusqu'au 30 juin 2025.

Quatre années et demie au cours desquelles Mason Greenwood aura l'occasion de confirmer les impressions laissées depuis le 6 mars 2019, jour de ses grands débuts avec l'équipe A: en un peu moins de deux ans, il a disputé 82 rencontres, inscrit 21 buts et distillé 10 assists pour Manchester United.

𝗢𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝗼𝘂𝗿 𝗼𝘄𝗻 ❤️@MasonGreenwood has extended his deal and we couldn't be happier 🤩#MUFC