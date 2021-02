De mauvaise nouvelle à très mauvaise nouvelle

La blessure du champion du monde français est plus grave que prévu.

D’après les renseignements recueillis par le Mirror, le milieu de terrain restera éloigné des pelouses, ces prochaines semaines. Son problème musculaire serait plus sérieux que prévu et Ole Gunnar Solskjaer va devoir se passer de ses services lors des prochaines rencontres. Il devrait notamment manquer la double-opposition prévue face à la Real Sociedad, en Ligue Europa, et les matchs contre Newcastle, Chelsea, voire Manchester City, en Premier League.

Très critiqué à Manchester depuis le début de la saison, Pogba avait marqué des buts importants, en janvier, démontrant qu’il restait concentré sur ses objectifs avec les Red Devils. Son agent, Mino Raiola, avait mis le feu aux poudres en indiquant que le Français souhaitait quitter Manchester, début décembre. Il a depuis tenté de calmer le jeu, précisant qu’il ne s’agissait que de son opinion personnelle. Pogba dispose d’un contrat portant jusqu’en juin 2022. Il a disputé 185 matchs et marqué 37 buts, toutes compétitions confondues, depuis son retour dans la ville anglaise. Cette saison, il en est notamment à 3 buts inscrits en 19 apparitions en Premier League.