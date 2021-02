Europa League : Match complètement fou entre l'Antwerp et les Rangers, Naples surpris et Benfica tient tête à Arsenal

Le matricule 1 peut nourrir des regrets, pas de vainqueur entre Benfica et Arsenal (1-1) tandis que Grenade prend une option sur la qualification en l'emportant (2-0) face à Naples.

Antwerp-Rangers 3-4

Ce sont les Rangers qui ouvriront le score suite à une erreur de Beiranvand qui se manquera complètement et relâchera le ballon. Ce dernier arrivera dans les pieds de Aribo qui n'aura plus qu'à placer le cuir dans le but vide (38e), 0-1. Toutefois, les Anversois réagiront rapidement via une tête d'Avenatti sur un coup franc de Refaelov (45e), 1-1. L'Israélien permettra même aux siens de prendre les commandes de la rencontre juste avant la pause en ajustant McGregor (45e+8), 2-1. En seconde périonde, les Écossais reviendront au score via Barisic sur penalty peu avant l'heure de jeu (59e), 2-2.

Mais les troupes de Vercauteren marqueront à nouveau via Hongla bien servi par Refaelov (66e), 3-2. Alors que l'Antwerp se dirigeait vers une victoire, le leader de SPFL reviendra de nouveau au score via Kent après un festival dans la surface (83e), 3-3. Kent aura l'occasion de marquer un doublé mais De Wolf sauvera les siens en repoussant du pied la frappe croisée de l'ancien joueur de Liverpool (85e). Puis l'Antwerp aura deux opportunités de se retrouver devant, mais les loupera. Buta filera au but et manquera son face à face avec McGregor (86e) avant de voir Hongla louper une belle occasion (87e). Quelques minutes plus tard, Seck touchera le ballon de la main dans la surface sur une frappe de Kent : penalty et second carton jaune pour le défenseur qui sera expulsé. Barisic marquera son second pénalty de la rencontre (90e), 3-4.

Benfica-Arsenal 1-1

Pour cette rencontre délocalisée à Rome, la formation portugaise ouvrait le score sur penalty par Pizzi (55e), 1-0. Mais les Gunners égaliseront deux minutes plus tard par Saka (57e), 1-1.

RB Salzbourg-Villarreal 0-2

Alcacer (41e) et Fer Nino (71e)

Molde-Hoffenheim 3-3

Ellingen (41e), Andersen (70e) et Fofana (74e) ; Dabbur (10e et 28e) et Baumgartner (49e)

Grenade-Naples 2-0

Blessé à la cheville, Dries Mertens n'était pas sur la pelouse ce jeudi soir. Malgré la présence d'Insigne et Osimhen, les Napolitains ont chuté en Espagne. Herrera (19e) et Kenedy (21e) ont permis à Grenade de s'imposer 2-0.

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk 0-2

Patrick (31e) et Tete (93e)

Lille-Ajax 1-2

Contre toute attente, le LOSC ouvrira le score via Weah (72e), 1-0. Malgré cette ouverture du score, le leader du championnat de France concèdera un penalty après consultation de la VAR et Tadic ne tremblera pas (87e), 1-1. Dans la foulée, Klaassen distillera un caviar pour Brobbey qui remportera son duel face à Maignan (88e), 1-2.