Nabil Dirar titulaire à Kiev!

Le Club de Bruges avec un onze forcément remanié en Ukraine.

Le Club de Bruges se déplace à Kiev, ce jeudi à 16 heures, en seizième de finale aller de l'Europa League. Noa Lang et Hans Vanaken absents, le staff brugeois a décidé de faire confiance à Nabil Dirar. Revenu au Club cet hiver, le Marocain fête sa première titularisation de l'année.

Première titularisation depuis le 25 juillet

Et même sa première titularisation de la saison: Nabil Dirar, qui a joué 27 minutes en Coupe avec Bruges, n'avait plus débuté un match depuis le 25 juillet dernier et le dernier match de la saison 2019-2020 de Fenerbahce contre Rizespor.

Charles De Ketelaere était incertain, il est bien aligné d'entrée. Tout comme l'inévitable Bas Dost et David Okereke. Les immuables Simon Mignolet, Odilon Kossounou, Clinton Mata, Brandon Mechele et, bien entendu, le capitaine Ruud Vormer sont également titulaires. Federico Ricca et Eder Balanta complètent le onze qui entamera la partie.