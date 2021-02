Le facteur X de La Gantoise? "Une légende de ce club"

Blessé lors du déplacement à Bruges fin décembre, le capitaine gantois avait manqué à son équipe. Et il répond présent depuis son retour aux affaires.

À l'infirmerie pendant un mois et demi, Vadis Odjidja a dû prendre son mal en patience, mais il a signé un retour fracassant sur les pelouses. Contre Charleroi, en Coupe, d'abord, où il a marqué et fait marquer pour offrir aux Buffalos la qualification. Contre Mouscron ensuite, avec deux assists en 24 minutes de jeu à peine.

Une aubaine pour Roman Yaremchuk, qui en profite pour faire tourner son compteur. "En tant qu'attaquant, c'est un régal d'avoir un joueur comme lui dans l'équipe", estime l'Ukrainien.

Et le meilleur buteur des Buffalos va même plus loin: "C'est le maillon le plus important, de l'équipe, un joueur qui pense offensivement. Une légende de ce club, tout simplement", conclut-il. De beaux compliments pour Vadis Odjidja qui tentera de confirmer sa bonne forme, ce soir, à Malines.