Bison Gnohere, pris à partie par les supporters, ne se cache pas : "Ce serait la honte de descendre"

L'Excel Mouscron voit l'ombre de la lanterne rouge se rapprocher après une défaite qui fait très mal face au Cercle de Bruges. Les joueurs se savent sous pression.

Les supporters de l'Excel Mouscron ne se sont pas contentés de protester avant et pendant le match face au Cercle de Bruges : après la rencontre, un groupe d'une vingtaine d'ultras hurlus ont bloqué la sortie, forçant certains joueurs à faire un détour et jetant même des projectiles sur certains. Harlem "Bison" Gnohere, notamment, a été pris à partie ; quelques minutes plus tôt, le Français s'exprimait à ce sujet.

"Bien sûr qu'on comprend les supporters, quand vous êtes fan d'un club et le voyez jouer le maintien, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? La pression, je l'ai connue à Charleroi aussi la première saison. Ca nous motive à faire mieux", affirme Gnohere. "Après, les supporters ne doivent pas croire que ça nous fait plaisir. Si on pouvait jouer le titre, on le ferait avec plaisir (sourire ironique). Tout le groupe en est bien conscient : si on descend en D2 (sic), c'est la honte".

Hervé Koffi comprend également la frustration des supporters, mais espère que le calme reviendra : "Je pense que nous nous mettons déjà la pression, j'espère que les supporters pourront nous pousser vers le maintien et nous aider. Ca ne fait jamais plaisir, mais je comprends leur position", déclare le portier de l'Excel.