Mouscron peut déjà mettre un coup sur la tête du Cercle de Bruges

L'Excel Mouscron reçoit le Cercle de Bruges ce samedi et s'il s'agit d'un match de bas de classement, voilà peut-être l'une des affiches les plus importantes du week-end.

La course au maintien a cette saison une saveur devenue rare : plus d'une équipe peut basculer en D1B, et il ne s'agit plus seulement de s'éloigner de la redoutée dernière place mais aussi de l'avant-dernière. Le Cercle de Bruges, lanterne rouge, n'est qu'à trois points de l'Excel Mouscron, qui en a lui-même deux d'avance sur Waasland-Beveren : la lutte est serrée et l'effet "crème renversée" guette Mouscron chaque semaine - de 16e à 18e, il peut n'y avoir qu'un match.

Les Hurlus, qui plus est, semblent sur une dynamique bien moins encourageante qu'il y a quelques semaines, restant sur deux prestations stériles (et 7 buts encaissés au total lors de celles-ci). Une dynamique moins encourageante, qui plus est, que celle du Cercle : l'effet Vanderhaeghe semble aussi réel que l'effet Simaõ à l'époque, et les Brugeois auraient même dû battre Anderlecht la semaine passée si les dieux du football avaient été justes. Mais seule la vérité de l'instant compte, et ce sera à Mouscron d'imposer la sienne ce samedi (18h30) au Canonnier : une victoire et le Cercle sera à 9 points ...

