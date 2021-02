Hervé Koffi, épargné par la critique mais "préoccupé" par la situation de l'Excel

Si Hervé Koffi n'était pas là, Mouscron aurait certainement pris quelques buts de plus ces dernières semaines. Le portier burkinabé, cependant, ne se réjouit pas pour autant des louanges.

C'est le visage plutôt défait que Koffi s'est présenté en conférence de presse, alors que les supporters mouscronnois s'en prenaient aux joueurs à l'extérieur. "L'équipe ressent la pression, et on a tous envie de faire mieux pour que Mouscron se maintienne", affirme le portier des Hurlus, encore auteur d'un bon match. "On va devoir reprendre le travail, se concentrer et surtout apprendre à être plus efficaces devant le but".

Hervé Koffi faisait partie des quelques joueurs accueillis avec respect par les fans en colère - Benjamin Van Durmen, Christophe Lepoint ont également discuté calmement avec les supporters. "Le plus important, c'est qu'on se remette en question, mais qu'on ne se décourage pas : il reste six matchs, tout est permis. L'équipe a tendance à se décourager dès qu'elle encaisse un but, mais il faut se motiver comme il faut".